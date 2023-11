Almirante Brown avanza en Reducido aunque Ferro luchó por pasar pero Martínez y Baliño lo impidieron

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Almirante Brown avanzó esta tarde a semifinales del Reducido por el segundo ascenso de la Primera Nacional, al igualar sin goles con Ferro, equipo que hizo los merecimientos para pasar de ronda pero no pudo con el guardavallas local, Ramiro Martínez.

Y cuando el arquero marplatense, de 32 años, no apareció para ahogar el grito de gol del elenco visitante, el árbitro Jorge Baliño, con un error grosero, benefició al equipo de Isidro Casanova, que sigue en carrera en el mini-certamen, luego de perder la final por el ascenso frente a Independiente Rivadavia Mendoza (0-2) en Córdoba.

El partido de ida, jugado la semana pasada en Caballito, había finalizado empatado, pero 1-1. De este modo, el equipo dirigido por Darío Franco se metió en una nueva ronda, por la ventaja deportiva de mejor ubicación durante el campeonato.

Ferro hizo méritos suficientes como para forzar el desnivel. Pero enfrente estuvo la figura del 'Mono' Martínez, quien respondió con creces cada vez que se lo exigió.

Ya en la primera etapa, el exgolero de Estudiantes de Caseros y Godoy Cruz de Mendoza salvó su valla ante sendos disparos de Alexander Díaz y Pablo Palacio.

En esos 45m. iniciales, Almirante Brown lució atado, con poca profundidad y muchos nervios, razón por la cual el conjunto de Caballito, a partir del orden en la zona central, se erigió en protagonista.

En la segunda parte, en tanto, los conducidos por el DT Jorge Cordon ya no tuvieron la misma eficacia para presionar arriba. Sin embargo, cuando tuvieron una ocasión clara, el árbitro Baliño los privó de una chance concreta de gol.

Ocurrió a los 10m., cuando un pelotazo largo de Hernán Grana fue rechazado por la mano dentro del área del lateral Ulises Abreliano, en una maniobra que fue apreciada por el referí, que se hallaba en posición cercana y sin que nadie obstruyera su visión.

Al igual que lo ocurrido a mitad de semana, cuando estuvo en el VAR y anuló la maniobra que derivó en el segundo gol de San Lorenzo en el clásico con Boca Juniors (1-1) en el Nuevo Gasómetro por una posición adelantada que apenas pudo visibilizarse, Baliño creyó conveniente hacer seguir el juego y no sancionar ninguna infracción.

De allí hasta el final, el partido cobró emotividad porque Ferro adelantó masivamente sus líneas y Almirante buscó liquidar con alguna contra.

A los dos les faltó eficacia como para terminar felizmente algunas jugadas, pero siempre dio la sensación de que Ferro estuvo más cerca. Y así sucedió hacia el final con sendos disparos de Mosca (41m.) y Campos (47m.) que fueron neutralizados por el 'Mono' Martínez, el verdadero artífice de la clasificación de un Almirante Brown, que pretende concretar el sueño de subir a Primera por primera vez.

-Síntesis-

Almirante Brown: Ramiro Martínez; Ulises Abreliano, David Ledesma, Alan Barrionuevo y Axel Ochoa; Juan Manuel Vázquez, Marcos Enrique, Mariano Santiago; Diego García; Martín Batallini y Nazareno Bazán. DT: Darío Franco.

Ferro: Marcelo Miño; Hernán Grana, Nahuel Arena, Patricio Boolsen y Martín Rodríguez; Cristian Erbes, William Machado, Pablo Palacio y Gastón Moreyra; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Jorge Cordon.

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Jonathan Zacaría por Ochoa (AB); 22m. Facundo Stable por J.M. Vázquez y Facundo Miño por Abreliano (AB); 23m. Claudio Mosca por Palacio y Martín Campos por Moreyra (F); 31m. Kevin Vázquez por Machado y Lucas Faggioli por Grana (F); 33m. Germán Rivero por Batallini y José Escurra por D. García (AB); 35m. Ignacio Colombini por Erbes (F)

Amonestados: Barrionuevo, Enrique y Zacaría (AB) Machado, Boolsen, K. Vázquez y Herrera (F)

Cancha: Fragata Sarmiento (Isidro Casanova)

Arbitro: Jorge Baliño.

(Télam)