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La designación fue confirmada en el marco de un encuentro que reunió a representantes de las seis provincias patagónicas argentinas y de las regiones del sur de Chile, que integran el tradicional certamen deportivo juvenil de integración binacional.

Almudévar ya había ocupado ese cargo en períodos anteriores y volverá a encabezar la conducción del organismo que coordina uno de los eventos deportivos más importantes del Cono Sur en materia de desarrollo juvenil y competencia interregional.

Durante la reunión se abordaron aspectos organizativos clave de cara a las próximas ediciones del certamen. Entre ellos, la planificación de los Juegos de la Araucanía 2026, que tendrán como sede a la ciudad chilena de Valdivia, así como el desarrollo de los Juegos Para Araucanía en la región de Los Ríos.

También se avanzó en la proyección de futuras ediciones, incluyendo la posibilidad de que Santa Cruz sea sede en 2027, en un esquema de rotación entre provincias argentinas y regiones chilenas que sostienen el evento desde 1992.

El encuentro contó con la participación de autoridades deportivas de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, junto a representantes de las regiones chilenas de Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Ñuble, Aysén, Magallanes y Bío Bío, en el marco de las reuniones del Comité Ejecutivo y Técnico.

Los Juegos Binacionales de la Araucanía reúnen cada año a miles de jóvenes deportistas en disciplinas como atletismo, natación, fútbol, básquet, vóley, ciclismo y judo, consolidándose como un espacio de integración deportiva, cultural y social entre Argentina y Chile.

Con esta designación, La Pampa vuelve a ocupar un rol central en la conducción del organismo, en un contexto en el que la continuidad, la eficiencia organizativa y la cooperación binacional aparecen como los principales desafíos para el futuro del certamen.