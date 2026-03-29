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En primera instancia Alumni de Río Gallegos venció al conjunto Xeneizes de El Calafate por 4 tantos contra 1. El partido se disputó en el gimnasio del Atlético Boxing Club.

La segunda final comenzó más tarde en el gimnasio municipal Juan Bautista Rocha. Allí el equipo Chalia de Tres Lagos se alzó con una contundente victoria sobre Deportivos Caseros de Río Gallegos. El resultado final fue 6 a 2.

De esta forma, tanto Alumni RG como Chalia jugarán el Torneo Regional Patagonia Sur en busca de un lugar al Nacional Promocional “C”, tercera categoría de Futsal de AFA.

Como contó La Opinión Austral también en su edición de ayer, Río Gallegos cuenta con dos equipos en la segunda categoría del Futsal nacional: Unión Santacruceña y SCD Patagonia.

De esta forma, el fútbol de salón de Santa Cruz sigue mostrando un altísimo nivel compitiendo con los mejores equipos de la región y del país.