La Primera y Tercera categoría no jugarán debido a que el fin de semana pasado ellos jugaron y la B y D no, debido a las intensas lluvias que dejaron inundadas las canchas de tierra de Río Gallegos.

El duelo que se llevará todas las miradas será el de Amistad vs. Chaco. El puntero en caso de ganar logrará el ascenso a la máxima división del fútbol barrial, en caso de ganar el segundo de la tabla se alargará la definición. Cabe resaltar que los encuentros que le siguen a los dirigidos por López son más complicados que los de Chaco. El duelo será este domingo a las 15:00 en la cancha Enrique Pino.

La programación de la Primera D saldrá este jueves, donde también habrá un duelo crucial; Bet–El (1°) vs. Misioneros (2°), este encuentro se jugará en la Nora Vera aún sin día y horario confirmado.

Programación

El sábado se jugarán estos encuentros: 13:00 Huracán Santacruceña vs. Dorados FC, 15:00 Cachorros vs. San Benito, 17:00 Espartanos vs. Estrella del Este, 19:00 Deportivo Juniors vs. Juventud Santacruceña y 21:00 Orteguita Juniors vs. Deportivo Petrel.

Ya el domingo se completará la fecha de la siguiente manera: 11:00 Carbonero vs. San Martín, 13:00 Amistad vs. Deportivo Chaco, 15:00 Globito Decadente vs. Atlético 23 Río Gallegos, 17:00 Desamparados vs. Unión Santiago y 21:00 Tigre vs. Deportivo Villareal.