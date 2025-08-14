Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En charla con la presidente Claudia Dambrosio en oportunidad del encuentro de básquetbol en el gimnasio Tito Wilson la pasada semana, dialogamos con la titular de la entidad celeste respecto de los temas que están en pleno desarrollo con el cumpleaños centenario del club.

A tales fines la presidente hizo referencia a su compromiso al frente de la institución, destacando que “….es como una empresa, un monstruo que hay que mantener todos los días, y esto no se podría haber si no se contara con un gran equipo de gente que está hace muchos años, porque pasan las comisiones directivas pero esta gente es la que lo lleva adelante, ellos manejan desde hace muchos años este barco, y el grupo sigue firme en su labor…”

“Además contamos con la ayuda tremenda de Jorge (Jorge Castro) que está en todo y hablamos y me dice fijate en esto y en aquello, y es un poco además de ser mi mentor, como mi “libro gordo de Petete”, y mas este año que el aniversario se nos viene con todo encima…”

“Tenemos que estar con todos los chicos y las chicas, ayer cuando ganamos al fútbol y ya sabiendo que el equipo ya está llegando a Bariloche para jugar el nacional con Fernando Granatelli y con Matías (Cuerpo técnico), nos sentimos mas que satisfechos por el resultado y esperanzados con que las chicas hagan un excelente papel, igual que los chicos que están ganando al básquet, y con la alegría que nos dan siempre como en Punta Arenas donde remontaron un partido muy difícil para ser campeones…”

La presidente Claudia Dambrosio se refirió muy especialmente luego al aniversario, destacando que “…este año esperamos con muchas ganas planificando un enorme festejo que el 20 de diciembre va a tener su fiesta formal, estamos trabajando porque va a tener cupos limitados y pronto vamos a poner en venta las entradas, porque esa semana va a ser tremenda porque también tenemos el tema de los corderos y ya está Cristian Smart con eso, todo en la semana del 19 al 21 de diciembre, el concurso de dibujos que también tiene sus premios, la salida del libro del club que ahora tendrá el prólogo escrito por Mario Fernández porque me pareció que era él quien con mucha historia tenía que escribirlo,…le debemos mucho a Mario y hay que agradecerle a él y a muchos mas que nos dejaron un gran legado que hay que llevar adelante..”

“…hoy gracias a Dios contamos con un gran grupo de profesionales que se perfeccionan todos los días como Virginia Carmona y el excelente trabajo que hizo en Puerto Deseado con las chicas de gimnasia, y este perfeccionamiento del que hablamos es fundamental para el desarrollo del club, para el mantenimiento diario, porque este grupo le pone todo su empeño pero lo mas importante, yo creo que lo que distingue al Hispano es el amor con que se hacen las cosas”.

“Yo tengo un hijo estudiando en la provincia de Córdoba y juega al fútbol en un equipo de allá, y son todos de Hispano y me piden remeras y camisetas del club, y ese amor por el club cuando pasa con gente mayor que quiere volver, es porque se sintió como propio, como en su casa y el amor por el club es inmenso para todos, por lo que sin desmerecer a nadie, les damos mucho amor a lo que hacemos…”.

La presidente mira con entusiasmo el estadio lleno, el griterío de los mas jóvenes en las tribunas y es como si se llenara de alegría porque el Hispano Americano pretende ser ese lugar que represente el otro hogar, ese que les regala y les gana tiempo y espacio y que los celestes lo viven como propio.