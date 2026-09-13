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El golf vuelve a convertirse en un punto de encuentro entre Argentina y Chile. En el Magallanes Golf Club se desarrolla un torneo por equipos que contempla tres fechas y reúne a jugadores de ambos países.

La competencia tiene además un significado particular por la conformación del equipo Australis Internacional, integrado por tres representantes argentinos y dos chilenos. El equipo está conformado por Dante Baeriswyl, capitán de Chile; Patricia Lagos, también chilena, y los argentinos Juan Carlos Mancini, Carla Gotti y Horacio Córdoba.

En diálogo con La Opinión Austral, Mancini destacó el carácter integrador de la propuesta y explicó que el equipo participa bajo el lema “Un equipo, dos países, una pasión”.

“Sin duda, es un ícono en la integración austral del golf”, señaló al referirse a la participación conjunta de argentinos y chilenos. La iniciativa busca trascender la competencia deportiva y consolidar al golf como un espacio de encuentro entre representantes de ambos países, unidos por una actividad que tiene presencia en distintos puntos de la Patagonia.

Con tres fechas previstas, el torneo que se disputa en el Magallanes Golf Club representa una nueva experiencia de integración deportiva entre Argentina y Chile, con el equipo Australis Internacional como uno de sus protagonistas.