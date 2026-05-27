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La actividad se desarrollará en las instalaciones del Boxing Club y estará destinada a futbolistas de las categorías 2011 a 2020. Las pruebas serán totalmente gratuitas y estarán encabezadas por los responsables de scouting Hugo Rattalino y Damián Astorga.

Desde la institución organizadora destacaron que el objetivo principal es detectar jóvenes promesas del fútbol patagónico y brindarles la posibilidad de ser observados por uno de los clubes formadores más importantes del país.

Argentinos Juniors es reconocido a nivel internacional por su histórica cantera de jugadores, de la cual surgieron figuras emblemáticas del fútbol argentino y mundial. Con esta iniciativa, el club continúa ampliando su red de observación federal para descubrir nuevos talentos en distintas regiones del país.

Los interesados podrán obtener más información comunicándose al número 2966 65-4232.

La convocatoria representa una gran oportunidad para cientos de niños y jóvenes santacruceños que sueñan con dar sus primeros pasos en el fútbol profesional.