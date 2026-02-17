Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Quien fuera defensor del Atlético Boxing Club en el torneo Regional que acaba de finalizar, se incorpora en las próximas horas al conjunto de Germinal de Rawson, que milita en el torneo Federal “A” del fútbol argentino, como lateral izquierdo.

El jugador quien naciera a la actividad en USMA de Comodoro Rivadavia y que luego pasara a jugar en Chacarita para luego integrar el equipo de Defensa y Justicia, pasará ahora a jugar en el torneo Federal “A” en el plantel de Germinal, con un imaginario “Libro de Pases” que parece no tener final en los últimos días en el mundo del fútbol patagónico, con novedades todos los días y con cambios sustanciales por lo que todo el mundo se prepara para lo que viene.

Mauro Villarroel a Boca RG

Como si fuera poco en las últimas horas se confirmó también la incorporación del joven Mauro Villarroel al plantel de Boca Río Gallegos como refuerzo para esta temporada por lo que las noticias abundan en todos los niveles.

La controversia de La Amistad

Los ascensos del Torneo Regional han causado muchas molestias y en todo caso el plantel del Club La Amistad al perder el partido frente a FADEP no hizo mas que agrandar la cuestión, toda vez que el arbitraje de Novelli dejó bastante que desear para los rionegrinos que han tomado esto como una represalia o una ofensa.

La cuestiones que si bien los mendocinos marcaron el primer gol y los rionegrinos empataron, luego sucedió lo mismo cuando los mendocinos aumentaron y los rionegrinos volvieron a empatar, por lo que en los minutos finales estaba todo muy disputado y se iría a penales para definir el ascenso cuando el árbitro que ya había cobrado un discutido penal para los mendocinos, volvió a cobrar otro cuando el partido prácticamente terminaba, lo que le dio la victoria a los mendocinos y levantó un revuelo de gran proporción.

Esto hizo que salieran a la luz recuerdos de otras situaciones similares como el año pasado entre Costa Brava y la CAI o incluso de otro tiempo, pero que provocan que dentro del Consejo Federal y en los clubes del interior, se mira con especial atención la intencionalidad del arbitraje, porque un hecho similar tuvo lugar en otro ascenso de este año en Pergamino.