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Este día viernes feriado por el Día del Trabajador a partir de las 15 horas estará comenzando la Fecha 8 de la Superliga Femenina con el partido entre el equipo de Berto y las chicas de Atlético Sur. Mientras que el conjunto de Berto busca salir de los últimos puestos de la tabla, Atlético con una victoria quedaría puntero junto a Hispano “B”.

Finalizado ese encuentro, saldrán a la cancha Don Bosco y Petrel, en lo que será un partido para despegarse de los últimos lugares, ya que los dos conjuntos están en la ante última posición con sólo 3 unidades.

A continuación, a las 17 horas, será el turno para Huracán enfrentando a Libertad. Sin dudas, un duelo de candidatos, ya que ambos equipos necesitan una victoria para trepar a la cima del campeonato, a la espera de lo que pase con el celeste “B”.

En lo que respecta al domingo, serán dos los partidos que animen la jornada. A las 16 horas, en un nuevo clásico futbolístico de la ciudad, el celeste Hispano “A” se medirá con las chicas del Boxing Club. Para el equipo albiverde será la posibilidad de arrimarse a los primeros puestos y pelear hasta el final, mientras que para el Hispano “A” será la chance para salir del último puesto de la tabla.

Por último, a las 17 horas se verán las caras las chicas de Defensa y Justicia con las de Estrella en un partido que a priori es de los más parejos de la fecha, ya que ambos equipos suman 12 puntos. El que resulte vencedor se perfilará de la mejor manera para el tramo final del torneo.

En cuanto al líder Hispano “B” y el equipo de Las Sin Dt, por una cuestión de calendario con otras ligas, se vieron obligados a reprogramar el encuentro. La Opinión Austral se comunicó con los organizadores del certamen y hay muchas probabilidades que el partido se juegue la próxima fecha, es decir que seguramente tanto Hispano “A” como Las Sin Dt deberán jugar dos partidos el mismo fin de semana.