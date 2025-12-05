Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Ferrocarril acaba de realizar su asamblea con cambio de autoridades lo que le ha dado la oportunidad de presentar a sus nuevos socios las nuevas caras de quienes tendrán la responsabilidad de llevar adelante la institución por el próximo ciclo.

En la cabeza del grupo aparece Carlos Gonzalez como presidente de la entidad acompañado por el vice Fernando de Cenarriaga y de la secretaria Andrea Veloso, siendo el trío de mayor responsabilidad en el nuevo grupo, mientras que los vocales son Maximiliano Caparrós e Ivan Jones y los suplentes Lorenzo Gallardo y Pablo Albornoz.

En la comisión revisora de cuentas aparece Ivanna Gil y Luciana Arozarena y en los suplentes Maria José Dominguez y Luis Saldivia, en una comisión donde el 50 por ciento pertenece al sexo femenino.

La entidad que naciera el 21 de marzo de 1952 con su primer presidente Antonio Marzoa y secretario Lucio Salvadores, ha cumplido un rol preponderante en la sociedad deportiva y barrial desde siempre, pasando por muchos nombres desde Pablo Nieva y de Anibal Rey Mendez hasta un inolvidable como Claudio Alarcón, y últimamente Roque Gil, quienes han dejado marcado su paso por la institución con años de trabajo.

De allí la necesidad de que quienes hoy los secundan, puedan cumplir y sigan llevando adelante el club que nació bajo en amparo de la empresa YCF, pero que creció con luz propia y hoy es una de las instituciones mas reconocidas de la ciudad y de la provincia.