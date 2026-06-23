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La competencia, desarrollada en la pista sintética del Polideportivo Municipal de Tandil, fue organizada por la Asociación Tandilense de Atletismo y la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires (FAPBA), con fiscalización de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), consolidando una vez más el carácter federal y el crecimiento sostenido de la disciplina en todo el territorio nacional.

En este destacado escenario deportivo, Río Gallegos estuvo representado por tres atletas del Club IPEI, quienes tuvieron la oportunidad de medirse con los mejores exponentes de su categoría y sumar una experiencia de gran valor para su desarrollo deportivo.

Entre ellos se destacó Juliana Vázquez, quien afrontó el exigente desafío del pentatlón, una prueba combinada que demanda versatilidad, resistencia y capacidad técnica en diferentes disciplinas atléticas. Su participación reflejó el compromiso y la preparación necesaria para competir en una de las especialidades más complejas del programa.

Por su parte, Pilar Avaca Giménez compitió en pruebas de velocidad y salto, demostrando su potencial en disciplinas que requieren explosividad, coordinación y precisión técnica, mientras que Darko Josip Pejkovic exhibió su perfil polivalente al participar en pruebas de velocidad, salto y lanzamiento, destacándose por su capacidad para desenvolverse en diferentes áreas del atletismo.

Más allá de los resultados obtenidos, la presencia de los representantes del IPEI en una competencia de alcance nacional constituye un importante paso en su proceso de formación deportiva.

El certamen fue valorado por entrenadores y dirigentes por el alto nivel técnico observado y por el comportamiento ejemplar de las delegaciones participantes, aspectos fundamentales en una categoría que representa la base del futuro atletismo argentino.

La participación de los jóvenes atletas riogalleguenses reafirma el crecimiento del atletismo local y el trabajo sostenido que llevan adelante entrenadores, familias e instituciones deportivas para brindar oportunidades de desarrollo y competencia a las nuevas generaciones.