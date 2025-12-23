Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un contundente resultado en su propia cancha, el Atlético Boxing Club derrotó al equipo de Bancruz por 4 agoles a 0 para adjudicarse así el torneo de cuarta división de la Liga de Fútbol Sur y sumar otro trofeo a los obtenidos este año.

Si bien el primer tiempo fue mucho mas parejo a pesar de que Boxing ganaba 1 a 0 con gol de Daldosso en la mitrad de primer parcial, no lograba aumentar la ventaja y sus adversarios tampoco hacían mucho con un juego muy trabado en el medio campo, algo que los bancarios habían logrado gracias a fuerza y consistencia.

Boxing atacaba por la izquierda, principalmente con el adelanto y la movilidad de Santana por ese lateral en el traslado de la pelota, pero no llegaba a concretar mas allá de algunos momentos de verdadero despliegue, y sus adversarios impidiendo el juego por ese espacio y con un resultado que los ponía en desventaja pero todos pensando en lo que pasaría en el segundo tiempo, porque una brisa fuerte cruzaba el campo de oeste a este y esto favorecía a los bancarios.

No pudiendo aprovechar esta cuestión, se vino el pitazo que marco el cambio de lado y el descanso habitual, lo que además puso de manifiesto el fresco de la tarde que cada vez era mas intenso y por momentos con viento mas pronunciado, por lo que todo el mundo se fue a los vestuarios para analizar lo que estaba pasando.

En el retorno, si bien los bancarios salieron con mayor confianza y en la búsqueda del empate, en el corto plazo fue Thiago García en que les complicó la vida marcando el segundo para los albiverdes y allí la cosa cambió porque los “azurros” pasaron a sr meros espectadores de un resultado que venia en contra y que aparentemente no tenían forma de revertir.

Otra vez un ataque albiverde en este caso por la derecha hasta el fondo, la pelota que cruza hacia el centro y otra vez Daldosso que queda solo frente al arquero y no perdonó, empujando al rastrón al palo izquierdo del arquero que nada pudo hacer y Boxing ganaba tres a cero sin oposición pero todavía no había terminado.

Algún intento esporádico de los bancarios quienes se corrieron todo, pero con los dueños de casa mas seguros, mas comprometidos con un resultado que a todas luces les entregaba la corona y así fue, porque cuando promediaba el partido fue Aguero, repitiendo lo hecho en San Julián hace pocos días el que puso el cuarto gol en la historia del partido y ya no hubo nada que hacer para los adversarios.

El Atlético Boxing Club se coronaba como campeón indiscutido de un partido que si bien en los inicios aparecían como mucho mas peleado, sobre el final fue un monólogo medio “tranqui” de los ganadores que ya se veían festejando en una tarde-noche ya bastante fría pero con la alegría de una victoria que les dio el torneo y la satisfacción del “deber cumplido”.

Boxing Club ganó bien, se armó de paciencia y ganó con claridad y se llevó el título trascendente con el telón del año cayendo sobre el césped artificial del “Pichón Guatti” y la algarabía de los jugadores festejando un año mas que considerable para sus intereses.