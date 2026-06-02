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Río Gallegos se prepara para vivir una verdadera fiesta del deporte con la realización del Torneo Homenaje a Facundo Froment, un evento que combinará competencia, formación y sentido de pertenencia en el marco de un nuevo aniversario de una de las instituciones más emblemáticas de la provincia.

La actividad se desarrollará los días 21, 22 y 23 de agosto en el gimnasio principal del club y estará destinada a las categorías 2014, 2015 y 2016, convocando a cientos de niños y familias que compartirán tres jornadas cargadas de fútbol, compañerismo y valores deportivos.

En esta edición, el torneo tendrá un significado especial al rendir homenaje a Facundo Froment, figura identificada con la historia reciente de la entidad y referente para las nuevas generaciones de deportistas. El reconocimiento busca destacar su trayectoria y su aporte al crecimiento del deporte dentro de la institución.

Desde la organización destacaron que el certamen forma parte de las celebraciones por los 106 años de vida de Atlético Boxing Club, reafirmando el compromiso histórico de la entidad con el desarrollo deportivo y social de la comunidad.

El torneo apunta no solo a la competencia, sino también a fortalecer los vínculos entre los jóvenes deportistas, promover hábitos saludables y continuar construyendo el sentido de pertenencia que caracteriza al club.

Con una gran expectativa entre jugadores, entrenadores y familias, Atlético Boxing Club volverá a abrir sus puertas para una nueva edición de un evento que promete convertirse en uno de los grandes encuentros deportivos infantiles de la temporada.