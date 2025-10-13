Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el objetivo de afrontar con mayor competitividad el Torneo Federal Regional Amateur 2025/26, el Atlético Boxing Club de Río Gallegos anunció la incorporación de cinco nuevos refuerzos que reforzarán todas las líneas del equipo. La institución busca combinar experiencia y talento joven para conformar un plantel sólido, capaz de pelear en cada encuentro y dejar al Albiverde en la lucha por los primeros puestos del torneo. Estas incorporaciones se suman al grupo ya existente, generando expectativas tanto en los jugadores como en los hinchas, que esperan un equipo protagonista y competitivo en la próxima temporada.

Matías Palacios, mediocampo con historia en el Federal A

El primero en sumarse al plantel albiverde es Matías Palacios, mediocampista formado en las divisiones inferiores de San Martín de San Juan (AFA). Palacios cuenta con experiencia en Desamparados y Peñarol de San Juan, así como en General Belgrano (La Pampa) y Andino (La Rioja) en el Torneo Regional. Su último paso fue por Unión Villa Krause, y ahora llega al Boxing con la misión de fortalecer el medio campo.

Jonathan Vallejos, nuevo ataque albiverde

El delantero Jonathan Vallejos, de 25 años, también se incorpora al equipo para el Torneo Regional 2025/26. Vallejos vistió camisetas de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la B Nacional, además de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en Federal A y su último club Huracán de San Rafael (Mendoza) en el Torneo Regional. Su incorporación busca potenciar la ofensiva del Albiverde con goles y experiencia.

Julio “Samurai” Lezcano, seguridad en la defensa

En defensa, el club suma a Julio Lezcano, apodado “Samurai”, defensor central de 33 años con amplia trayectoria en el fútbol del interior argentino. Lezcano jugó en Sportivo Patria (Formosa), Talleres de Perico, Belgrano de Santa Rosa (Federal A), San Lorenzo de Alem y Defensores de Formosa, entre otros. Su experiencia será clave para fortalecer la zaga y aportar liderazgo dentro del equipo.

Arian Castillo, juventud y proyección

El joven defensor comodorense Arian Castillo, categoría 2004, se incorpora al plantel con proyección a futuro. Castillo surgió del Club USMA de Comodoro Rivadavia, tuvo pasos por las juveniles de Chacarita Juniors y entre 2021 y 2023 estuvo en Defensa y Justicia. Su llegada aporta frescura y talento joven a la defensa del Albiverde.

Agustín Gómez, el arquero con pasado en River

Para completar los refuerzos, el club incorporó al arquero Agustín Gómez, de 23 años. Formado en River Plate, integró el plantel profesional del Millonario y participó en las Selecciones Argentinas Sub 15 y Sub 17. Gómez tuvo pasos por Sarmiento de Resistencia (Federal A) y San Felipe (Bolivia), donde disputó la Copa Simón Bolívar, sumando experiencia internacional bajo los tres palos.