El Torneo Regional Amateur que naciera en 2019 y que suplantara a los torneos anteriores como el regional, el Torneo del Interior y los torneos Federal y Argentino de los años anteriores, estableció un ranking para determinar la participación de los equipos del interior en este TRA, evaluando la actuación en estos 7 años de 831 equipos, y el Atlético Boxing Club ha quedado en el primer lugar.

Esto viene a cuento por la tabla dada a conocer donde se evalúa la actuación de las distintas entidades y los clubes que le preceden en rendimiento, ya han ascendido a la categoría superior en la mayoría de los casos a la primera nacional, por lo que el que encabeza la tabla es el Atlético Boxing Club con 153 partidos jugados, con 48 victorias y con 144 goles a favor, seguido de Ben Hur de Rafaela con 146 puntos y Altos Hornos de Zapla con 128 puntos, Rivadavia de Lincoln y Talleres de Perico en las posiciones siguientes.

Con estos números el Atlético Boxing Club encabeza todas las tablas en la región patagónica, donde incluso supera a La Amistad de Cipolletti su último rival que suma 106 puntos por lo que los galleguenses están adelante por 47 unidades y con Jorge Newbery tercero que acumula 99 puntos.

El informe consolida lo bueno que viene obteniendo el fútbol del interior y en la zona patagónica destaca al Boxing Club como líder absoluto de estas estadísticas, con el Deportivo Rincón en cuarto lugar con 95, la CAI de Comodoro con 90, Huracán también de comodoro con 82, Independiente de Neuquén con 67, J.J.Moreno de Madryn con 65, en noveno lugar Camineros de Río Grande con 61 y cierran los diez primeros Cruz del Sur de Bariloche con 57 puntos.

Si bien Boxing Club participa desde 1973 en el torneo que por aquel tiempo se denominaba “Regional”, esta estadística esta tomada desde la creación del actual torneo, sin tener en cuenta la trayectoria de muchos años mas de los Albiverdes en la división, por lo que el número podría ser mayor si se involucrara todo el torneo de la creación de la división en 1969 por el Consejo federal.