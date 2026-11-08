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El Atlético Boxing Club tuvo un fin de semana soñado y se consagró campeón provincial del Torneo Infanto Juvenil de fútbol en las categorías Sub 13 y Sub 15, ratificando el gran trabajo que viene realizando en sus divisiones formativas y dejando en lo más alto al fútbol de la Liga Sur.

En la categoría Sub 13, el conjunto albiverde se impuso con autoridad por 3 a 0 frente a Atlético Santa Cruz, representante de la Liga Centro, en la final provincial. La gran figura del encuentro fue Santiago Cáceres, quien tuvo una actuación sobresaliente y convirtió los tres tantos de la victoria, a los 4, 13 y 23 minutos del primer tiempo.

Por su parte, en Sub 15, Boxing consiguió una ajustada pero valiosa victoria por 1 a 0 ante Huracán de Gobernador Gregores, también representante de la Liga Centro. El partido se definió a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando el capitán Mateo Puentes apareció para marcar el único gol de la final y desatar el festejo de todo el equipo albiverde.

De esta manera, el Atlético Boxing Club logró quedarse con los dos títulos provinciales, luego de superar las distintas instancias del certamen. En el caso de la Sub 15, el equipo debió atravesar cuatro etapas para alcanzar la consagración y coronar una destacada campaña.

Rumbo al desafío patagónico

Los dos campeonatos tienen un premio aún mayor: la clasificación al Torneo Regional Patagónico, que está previsto para diciembre en Tierra del Fuego. Allí, los representantes de Boxing tendrán la responsabilidad de vestir los colores de Santa Cruz y afrontar un nuevo desafío deportivo frente a equipos de la región.

La doble consagración representa un enorme orgullo para la institución de Río Gallegos y es el resultado del esfuerzo, el compromiso y el trabajo colectivo de los jugadores, los cuerpos técnicos y las familias que acompañan diariamente el crecimiento de los jóvenes futbolistas.

Con dos títulos provinciales y la mirada puesta en la competencia patagónica, el Atlético Boxing Club vuelve a demostrar la fortaleza de sus divisiones inferiores y celebra un logro que deja al albiverde, una vez más, en lo más alto del fútbol santacruceño.