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De acuerdo a los datos recopilados por dos estadísticos del fútbol que tratan de recomponer la historia del Torneo Regional Amateur como Dante Cobucci y Augusto Minetti, se publicó una tabla de posiciones históricas de dicho torneo, donde aparece el Boxing Club como figura excluyente del torneo en la provincia de Santa Cruz.

A tales efectos y a sabiendas de que el Boxing Club jugó su primer torneo en 1973, de allí en adelante cuenta con 77 partidos, con 55 ganados, 13 empatados, 9 perdidos, 163 goles a favor y 48 en contra , mientras que en segunda ubicación aparece Independiente de Puerto San Julián con 44 partidos jugados, 16 ganados, 9 empatados y 19 perdidos con 67 goles a favor y 77 en contra, y en tercer lugar de la citada tabla, Atlético de San Julián con 16 partidos, 9 ganados, 3 empatados y 5 perdidos con 30 goles a favor y 20 en contra.

Luego aparecen Escorpión de Río Gallegos, Olimpia de Caleta Olivia, Estrella Norte también de Caleta y Bancruz de Río Gallegos entre los de adelante, San Lorenzo de Puerto Deseado, Argentinos del Sud de Piedra Buena, Nocheros de Las Heras, Esperanza de El Calafate, Huracán de Gobernador Gregore3s, Defensores de Pico Truncado, San Lorenzo de Perito Moreno y cierra la lista Hispano Americano de Río Gallegos entre los primeros quince equipos que jugaron un torneo regional amateur.

Por su parte autoridades del club hicieron referencia a esto, comentando lo que le ha costado a la institución estos números a los que agregan dos finales por el ascenso, cuatro torneos patagónicos y otros logros de la entidad en todos estos años.