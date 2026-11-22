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El Atlético Boxing Club tuvo una sobresaliente actuación en la décima edición de la Copa Gimnástica Sur, donde se consagró campeón de la competencia por sumatoria de puntos, coronando una destacada participación colectiva y reafirmando el crecimiento del trabajo que la institución desarrolla año tras año en la disciplina.

El certamen contó con la presencia de más de 300 gimnastas provenientes de Tolhuin, Perito Moreno, Río Turbio y Las Heras, además de representantes de las escuelas locales Hispano Americano e Islas Malvinas, junto al anfitrión Boxing Club.

La institución albiverde estuvo representada por una delegación de más de 50 deportistas, quienes demostraron su talento y preparación a lo largo de la jornada, alcanzando importantes resultados y protagonizando actuaciones destacadas en los distintos niveles de competencia.

Las gimnastas del Boxing lograron subir al podio en diferentes categorías, con excelentes desempeños tanto en la clasificación All Around —que reúne los resultados de las distintas pruebas— como en las competencias por aparatos, evidenciando el nivel deportivo alcanzado por el equipo.

De esta manera, el Atlético Boxing Club volvió a ratificar su protagonismo en la gimnasia artística regional y coronó una nueva participación con un título colectivo que refleja el compromiso, la dedicación y el trabajo sostenido de deportistas y cuerpo técnico.

Desde la institución destacaron y felicitaron a todos los gimnastas por representar al club, al equipo de profesores por su labor diaria y a las familias por el acompañamiento permanente durante una extensa jornada deportiva.

Un nuevo logro para el albiverde, que continúa apostando al desarrollo de la gimnasia y sumando motivos para celebrar.