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La pasión por la camiseta argentina volverá a reunir a los santacruceños en una propuesta pensada para toda la familia. La Secretaría de Deportes de Santa Cruz, en conjunto con el Atlético Boxing Club, organizó una nueva convocatoria para disfrutar del próximo compromiso de la Selección Argentina frente a Jordania en pantalla gigante.

El encuentro se desarrollará en las instalaciones del “Albiverde”, ubicado en Provincias Unidas 106, a partir de las 22 horas, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

Los hinchas disfrutaron de la victoria frente a Austria en el gimnasio del Boxing. Foto: Nicolas Wozniak/La Opinión Austral

Además de la transmisión del partido, los asistentes podrán participar de diferentes actividades recreativas que acompañarán la jornada. Entre ellas se destacan sorteos y premios durante todo el encuentro, incluyendo el sorteo de un televisor LED de 55 pulgadas, así como un espacio destinado al intercambio de figuritas del álbum del Mundial FIFA 2026, una iniciativa orientada especialmente a los más chicos y coleccionistas.

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro para que familias, amigos e hinchas compartan la emoción de acompañar a la “Scaloneta” en un ambiente festivo, fortaleciendo el sentido de comunidad a través del deporte.

El Boxing continúa con su propuesta de pantalla gigante para ver los partidos de Argentina.