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El Club Atlético San Julián, conocido como “La Cascada” o “El Azul y Blanco”, volverá a representar a Puerto San Julián y a toda la zona centro de Santa Cruz en el plano federal.

El conjunto santacruceño cuenta con el antecedente de haber participado en la edición anterior del Regional y buscará aprovechar esa experiencia en una zona de tres equipos. Su primer compromiso será este domingo 30 de agosto, como visitante frente a Río Mayo, mientras que el debut como local llegará el 13 de septiembre ante Boxing Club.

El camino de “La Cascada”

30/08: Río Mayo vs. Atlético San Julián.

Río Mayo vs. Atlético San Julián. 06/09: Libre.

Libre. 13/09: Atlético San Julián vs. Boxing Club.

Atlético San Julián vs. Boxing Club. 20/09: Atlético San Julián vs. Río Mayo.

Atlético San Julián vs. Río Mayo. 27/09: Libre.

Libre. 04/10: Boxing Club vs. Atlético San Julián.

En esta primera fase, el ganador de la zona avanzará directamente, mientras que el segundo deberá esperar la definición de la clasificación por tabla general.

La lista de buena fe

El plantel estará conducido por Luis Palma, quien tendrá como entrenador asistente a Roi Senlle Rivas. El cuerpo de trabajo se completa con Daniel Armando Barria y Juan Andrés Oyarzo como auxiliares de campo, Juan Sebastián Tenorio como preparador físico, Sebastián Pérez como masajista y Maximiliano Alvarado como médico.

Jugadores: Brian Agustín Miranda, Sebastián Emanuel Solís, Axel David Salvatierra, Hernán Nicolás Rothlisberger, Silvio Alberto González, Julio Ramón Sena, Gerónimo Llancao, Guido Daniel Jara, Rubén Andrés Alvarenga, Gonzalo Nahuel Arrúa, Paul Ezequiel Gleadell, Eric Ramírez, Cristian Abel González, Franco Rivero, Gastón Emanuel Rubiane, Héctor Oscar Schiaffino, Tobias Torres, Lautaro Julián Uñates, Matías Jesús García, Franco Hidalgo, Nahuel Alexis Bejarano, Joel Vera, Bautista Chocan Araoz, Yamir Emanuel Macri, Daniel Santillán, Joaquín Nicolás Garzón, Lautaro Eduardo Gabriel Gómez, Fausto Gonzalo Pellegrotti Giménez, Braian Espinoza, Iván Eugenio Alarcón, Brian Uriel De la Fuente, Kevin Steven Kyle, Alexander Brandon López Navarro, José Vargas, Lautaro Lionel Lagraña Vera, Ezequiel Maximiliano Pra, Jeremías Martín Scarel, Máximo Agustín Fajardo, Marcos Ezequiel Duarte y Fabricio Joaquín Meza.

Con una nómina de 40 futbolistas, Atlético San Julián ya tiene todo listo para iniciar un nuevo recorrido federal y defender los colores azul y blanco en representación de la zona centro santacruceña.