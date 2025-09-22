Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La 69ª edición del Balón de Oro se celebrará hoy, lunes 22 de septiembre, a las 16:00 horas de Argentina (21:00 CEST) en el emblemático Théâtre du Châtelet de París. Este prestigioso galardón, organizado por la revista France Football, reconoce a los mejores futbolistas del mundo en diversas categorías.

¿Dónde ver la ceremonia en vivo?

En Argentina, la gala será transmitida en vivo por ESPN y Disney+ Premium. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en el sitio web de Olé.

Nominados al Balón de Oro 2025

Con Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister como las esperanzas argentinas, este lunes se entregará la 69° edición del galardón en el Théâtre du Châtelet, de París. Emiliano “Dibu” Martinez peleará por el Trofeo Yashin.

Otros premios destacados

Además del Balón de Oro, se entregarán otros galardones:

Trofeo Kopa: Mejor jugador menor de 21 años.

Trofeo Yashin: Mejor portero.

Trofeo Gerd Müller: Máximo goleador de la temporada.

Premio Sócrates: Reconocimiento a la labor social.

Trofeo al Club del Año: Mejor club masculino y femenino.

Trofeo al Entrenador del Año: Mejor entrenador masculino y femenino.

No te pierdas la ceremonia del Balón de Oro 2025, donde se reconocerá a lo mejor del fútbol mundial. Sigue la transmisión en vivo y acompaña a tus favoritos en esta noche de gala.