Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El club Bancruz fue el primero en llegar a la tercera fase en un torneo regional y esto acaeció en la temporada 1978, dado que nadie lo había logrado desde la primera presentación de un club local en dicho torneo que comenzó con Ferrocarril en 1972, el primero en disputar este torneo que fuera creado en 1967 por el Consejo Federal de AFA.

El social y deportivo de los bancarios ingresó a la Liga de Fútbol Sur en la asamblea del 8 de febrero de 1976 bajo la presidencia de la institución en manos de Fernando “Coco” Huecke ya con personería Jurídica aprobada el 23 de Noviembre de 1970 bajo el número 1882.

Luego de algunas idas y venidas finalmente fue aceptado en la Liga y jugó el primer torneo en la primera “B” en la temporada 1976/77, pero una de las anécdotas mayores se dio cuando fueron aprobados y faltando muy poco tiempo solo contaban con Félix Martinez libre de Hispano Americano y con Adolfo Suarez cedido a préstamo por Alumni de Coronel Pringles y este era todo el equipo, por lo que comenzaron a buscar jugadores y encontraron primero a Carlos “La Mula” Tapia que pertenecía a la Fuerza Aérea y de allí en mas formaron un equipo en menos de una semana y se llevaron para el club el torneo “Preparación”.

Este era el primero torneo que jugaban y lo ganaron con 12 victorias, un empate y uno perdido de 14 encuentros que tenían que disputar, por lo que en la temporada siguiente jugaron en primera división coronándose campeones ganando el torneo 1977/78 por lo que adquirieron el derecho de jugar el torneo Regional.

Por el equipo pasaron notables figuras como Orlando Medina quien había jugado en Colón de Santa Fé, en Tigre y en Boca Junior, y desde siempre con Angel “Lobo” Pereyra, uno de los jugadores las destacados de los que poblaron los clubes del sur quien venía de jugar en Talleres y Belgrano de Córdoba y Mario Rodríguez también de Belgrano, Rubén Lergen arquero que había pasado por Villa Dálmine, Asdrúbal Genaro ex Huracán, Almirante Brown y San Nicolás, Daniel Capurro ex Barracas Central, y Gimnasia y Tiro de Salta, Leonardo Montone ex San Lorenzo y San Telmo, Adelaido Gilberto Sosa ex Huracán, Chaco For Ever y Guaraní Antonio Franco y Daniel Buglione ex Huracán del metropolitano de 1973.

Con este equipo y sumando a los locales, el equipo bancario ganó las dos etapas primeras del torneo 1978 por lo que fue el que mas lejos llegó por aquellos años, aunque después sería superado por San Lorenzo en 1983 y por Boxing club hace pocos años, pero antes del 80 fue el que mas lejos llegó en un torneo regional, dejando a su paso a los comodorenses y a los equipos de Trelew que eran los mas fuertes de la región patagónica, llegando a jugar el zonal clasificatorio para el Nacional “B”.

Historias como esta hicieron grande el fútbol de la ciudad y de la región, dejando como saldo una continuidad de resultados que todavía hoy resuenan en la ficción futbolera de esos años y de los actuales.