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El “azzurro” llegaba a esta instancia con el respaldo de haber sido el mejor equipo de la primera etapa del campeonato, condición que lo posicionaba como uno de los principales candidatos a pelear por el título. Enfrente estuvo Ferro YCF, que había conseguido el último boleto a los playoffs y afrontaba el desafío con la ilusión de dar el golpe.

Ferro se despidió del Torneo Clausura luego de caer ante Bancruz.

Sin embargo, Bancruz logró imponer su juego y terminó resolviendo el encuentro con una victoria por 3 a 1 con goles de Francisco Ángeli, Matías Portillo y Lautaro Bustos. De esta manera, el equipo dirigido por Carlos Oliva superó una instancia decisiva y continúa en carrera por la corona del del Torneo Clausura “René ‘Peneca’ Muñoz”.

Con este resultado, el conjunto bancario se aseguró un lugar entre los cuatro mejores del Clausura y ahora enfrentará al Boxing Club en la semifinal.