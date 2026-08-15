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El Club Social y Deportivo Bancruz continúa trabajando de cara a sus próximos compromisos y confirmó la incorporación de Francisco Angeli, quien se sumó al plantel azzurro para reforzar el sector ofensivo.

El nuevo centrodelantero ya se encuentra entrenando junto a sus compañeros bajo las órdenes del entrenador Carlos Oliva, en el marco de la preparación del conjunto bancario para las próximas competencias.

Angeli cuenta con una trayectoria desarrollada en distintas instituciones del fútbol argentino. Realizó parte de su formación en las divisiones inferiores de Boca Juniors y Club Atlético Huracán, dos clubes de reconocida tradición en la formación de futbolistas.

Posteriormente, el delantero tuvo participación en la reserva de Atlanta, mientras que también registra experiencia en Primera División con N.O.B. de El Calafate.

Con su llegada, Bancruz incorpora una alternativa más para su ataque y apuesta por sumar competencia y variantes en una zona clave del equipo.

Desde la institución bancaria le dieron la bienvenida al nuevo refuerzo y destacaron su incorporación al plantel: “¡Bienvenido al azzurro!”.

Angeli ya trabaja junto al equipo y buscará adaptarse rápidamente a la idea de juego de Oliva para convertirse en una pieza importante de Bancruz en los desafíos que se avecinan.