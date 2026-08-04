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Bancruz atraviesa días de renovación e ilusión. A pocos días de disputar uno de los encuentros más importantes de la temporada, la dirigencia azzurra confirmó la incorporación de Carlos Oliva como director técnico de la Primera División, quien tendrá la responsabilidad de conducir al equipo en la recta decisiva del Torneo Provincial Clasificatorio Regional.

El nuevo cuerpo técnico se completa con Maximiliano Larralde como preparador físico. Se trata de un hombre identificado con la institución, formado en las divisiones inferiores de Bancruz y con trayectoria tanto en el fútbol formativo como en el plantel superior.

La dupla ya se encuentra trabajando con el plantel desde hace varios días, diagramando los entrenamientos y ajustando los últimos detalles de cara al trascendental compromiso que tendrá el “Azzurro” este domingo 9 de agosto.

El desafío no será menor. Bancruz recibirá a Don Bosco de 28 de Noviembre en una de las semifinales del Torneo Provincial Clasificatorio Regional, un encuentro que definirá gran parte de las aspiraciones del equipo en busca de avanzar a la final del certamen, donde aguarda Racing de Puerto San Julián.

La expectativa es alta, no solo por la importancia deportiva del partido, sino también porque marcará el estreno oficial de Carlos Oliva al frente del bancario.