Finalmente será el equipo de Bancruz quien jugará la segunda ronda con los mejores segundos para darle continuidad al torneo Regional Amateur, disipando la duda que existía sobre el particular, luego de finalizado el encuentro entre los bancarios y Escorpión, a pesar de la victoria de éste último.

A los fines de definir quien sería el equipo que continúe en la disputa del torneo, allegados a la Liga de Fútbol Sur determinaron en la noche del domingo, que el equipo que debe jugar es Bancruz dado que convirtió el gol de visitante precisamente el domingo frente a su rival, con el que habían empatado en muchos aspectos.

El primer partido había sido para los bancarios por 1 a 0 jugando como locales, pero en este caso habiendo ganado Escorpión por 2 a 1 quedaban empatados, pero antes de la diferencia de gol, se tomó en cuenta de acuerdo al reglamento del Consejo Federal, el gol de visitante y este fue para Bancruz.

Por tal motivo se develó la cuestión que mantenía una incógnita sobre quien seguiría en juego, debido a la paridad que se había presentado en el torneo.