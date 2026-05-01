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Luego de vencer en sus respectivos partidos, Bancruz, Hispano y Boxing fueron a un sorteo para definir qué equipos deberían jugar una semifinal y cual esperaría directamente al vencedor de ese duelo.

La moneda dijo que el que pasaba directamente el Boxing Club, por lo tanto Bancruz e Hispano debieron jugar entre sí el día miércoles en cancha justamente del “Albiverde” para dilucidar cual de los se ganaría la posibilidad de acceder a la final de la instancia local para seguir soñando con jugar el Torneo Regional 2026.

En una noche muy fría que pasaba los -2° de sensación térmica, salieron a la cancha los “Azzurros” y los “Celestes” con lo mejor que tienen. Si bien ambos equipos tuvieron chances para abrir el marcador, lo cierto es que las buenas actuaciones de los guardametas sumadas a las fallas en la definición de los atacantes, hicieron que el partido termine igualado en 0.

De esta forma todo se resolvió desde los doce palos, en una definición atípica que tuvo al viento y al árbitro Nicolás Graves como protagonistas. Un jugador de Bancruz, por ejemplo, debió patear tres veces su penal, porque al momento de impactar el árbitro consideró que la pelota se había movido, generando el repudio generalizado de los jugadores y público en general.

Otro jugador, en este caso del Hispano, tardó aproximadamente 10 minutos en poder patear su penal porque cada vez que iba a ejecutar la pelota se movía. Más allá de estas implicancias, el resultado final fue favorable para Bancruz gracias al penal que su arquero Lucas Kimba le atajó al defensor celeste Gonzalo Medrano.

Así las cosas, Bancruz pasó de fase y ahora deberá medirse con el Boxing Club para saber qué equipo de Río Gallegos jugará contra el representante de El Calafate. Si bien aún no hay fecha confirmada, se especula que el partido se jugaría el miércoles 6 de mayo.