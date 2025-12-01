Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de la expectativa creada por el desarrollo del Torneo Regional Amateur, se están definiendo todos los torneos locales de la región, donde este fin de semana se han dado algunos resultados que acomodaron todo para la definición en muchos casos.

En Río Gallegos la fenomenal definición de Escorpión frente al lobo de UPP por nada menos que cinco a cero, lo posiciona ahora como finalista luego de esfuerzo que los llevó a esa posición, o sea venciendo anteriormente a Hispano Americano por 3 a 1 a pesar de lo bien que venían los celestes, que han repuntado notoriamente este año.

Por su lado si bien Escorpión llegaba invicto, los petroleros de UPP habían dejado en el camino nada menos que a Boxing Club, y esto los condicionaba a hacer una buena presentación frente a los alacranes, pero estos fueron bastante mas y ganaron con amplitud, por lo que este fin de semana los bancarios se encontrarán con Escorpión y de allí saldrá el mejor del torneo.

En la Liga Centro

En la liga centro la cuestión no es muy diferente aunque aún quede un poco mas de tiempo, porque en esta fecha jugarán el puntero Atlético de San Julián con su vecino Independiente en cancha de estos, Sportivo de Santa Cruz recibirá en su campo a Júpiter de Piedra Buena y Argentinos del Sud jugará con Racing de San Julián, con Atlético de San Julián liderando con 21 puntos, seguido de su homónimo de Puerto Santa Cruz con 19, Racing con 18, Júpiter con 13, Sportivo con 12, Independiente con 8, Cruz del Sur con 7, Huracán con 4 y finalmente Argentinos con un solo punto.

En El Calafate

Con dos golpes de escena tremendos se jugaron las semis en El Calafate con empate em ambos encuentros y definición por penales, por lo que Argentinos del Sur empataba con Newell sin abrir el marcador y se vino la definición desde los doce pasos donde los de Argentinos ganaron por 4 a 3 y a continuación Lago jugaba con Esperanza con empate en un gol por lado, marcados por Walter Domínguez y por Joel Muñoz para Esperanza por lo que también hubo penales lo que fue favorable a los de Lago, que ahora deberán jugar con los de Argentinos, para ver quien juega con el ganador del Apertura de la liga el Deportivo Esperanza y de allí saldrá el campeón anual.