Bassedas confirmó su salida de Vélez: "Hasta acá llegué en el club, necesito limpiarme"

El director deportivo de Vélez Sarsfield, Christian Bassedas, confirmó hoy que no continuará en su cargo porque, las últimas temporadas, especialmente con la lucha por la permanencia, resultaron "una carga muy grande" a nivel personal.

"Hasta acá llegué en el club, necesito limpiarme. Tuve una carga muy grande. Tengo la consciencia tranquila de que trabajamos muy bien. Lo di todo. Estos dos años tuvieron mucha carga", dijo Bassedas en entrevista con la radio DSports.

"Hablé con el presidente, Fabián Berlanga, y me mostré tal cual soy. Ojalá tenga una gran gestión y que Vélez sea protagonista como lo desea la gente", indicó Bassedas, quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre.

Bassedas, de 50 años, dijo que el sábado pasado volvió "a ser feliz" cuando Vélez venció a Colón de Santa Fe por 3 a 1 y aseguró su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

"Todos los fortineros volvimos a dormir bien, en paz; nos volvió el alma al cuerpo. La cancha volvió a ser una fiesta a pesar de la tensión. Desearía que se empiece el 2024 con la energía", señaló el exvolante de Vélez.

Asimismo, el actual director deportivo consideró a esta victoria como su "mayor título personal", aún mayor que la conquista de la Copa Intercontinental 1994 ante Milan de Italia.

"Este es el mayor título personal. El de haber soportado tanto dolor, sabido callar. Ayer fue el día más feliz de mi vida te diría, despertar un domingo con la sensación de que desperté", indicó Bassedas.

"Este año aprendí muchísimo: en las malas dejan de quererte, dejan de creer en vos, las miradas no son las mismas. Es inevitable la ingratitud, la violencia, la mala educación, es un avasallamiento que te tiran por todos lados", agregó. (Télam)