El joven arquero Benicio Romero viajará el próximo viernes integrando el plantel de Racing Club de Avellaneda a España, para disputar el torneo Mundial de clubes Sub 18 con la camiseta de la entidad, en un nuevo desafío para su espectacular carrera deportiva.

Benicio que lleva ya cuatro años en Racing luego de haber empezado en el Atlético Boxing Club de Río Gallegos, está hoy ya incluido en la institución del barrio de Avellaneda, luego de pasar por las divisiones inferiores como la novena, la octava y la séptima, hoy jugando en la sexta división y ya habiendo participado en la selección argentina sub 17.

Benicio Romero de chico en el Boxing Club.

Benicio encara ahora la representación en el torneo mundial de clubes sub 18 en el Racing que nunca dejó desde que se fue de Río Gallegos, siempre integrando al equipo y jugando cada fin de semana ahora en el torneo oficial al que le faltan aún 9 fechas, que se disputarán cuando vuelvan de Europa.

El exBoxing en el 11 inicial del seleccionado Sub-15.

Este torneo mundial de clubes tiene ya los rivales estipulados en el sorteo correspondiente, por lo que deberán enfrentar a Corintias de Brasil, a Sevilla de España y a los franceses de Academia Pogba, encuentros más que importantes en un torneo que sirve de proyección internacional para los futbolistas de todo el planeta.

El padre de Benicio con quien charló La Opinión austral en la jornada, destaco el interés y la confianza que se tiene el plantel de Racing en ésta ocasión, para hacer un muy buen papel aunque los rivales no son sencillos ni mucho menos, por lo que es un muy buen desafío.