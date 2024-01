Blanco no integra la delegación de Chacarita que va a pretemporada

El hábil mediocampista Ricardo Blanco, de inminente salida hacia San Martín de Tucumán, no integra la delegación de Chacarita Juniors, que esta tarde viajó hacia la localidad de Balcarce, para continuar con las labores de pretemporada.

El futbolista marplatense, de 33 años, está negociando su incorporación a la entidad ‘santa’, luego de haber incurrido en una situación conflictiva con la dirigencia ‘funebrera’.

De este modo, el técnico del elenco de San Martín, Aníbal Biggeri, resolvió que el exjugador de Instituto de Córdoba y All Boys, entre otros, no forme parte de la nómina de viajeros que continuarán la preparación en tierras balcarceñas, en la previa del comienzo del torneo de la Primera Nacional.

La nómina que viajó incluye a los once refuerzos que llegaron en este mercado de pases, tales los casos de Fernando Brandán (ex Gimnasia de Jujuy), Nahuel Brunet (ex Olimpo de Bahía Blanca), Nicolás Watson (ex Instituto de Córdoba), Juan Pablo Passaglia (ex Agropecuario de Carlos Casares) y Matías Belloso (ex Almirante Brown), entre otros.

La lista completa integra a los siguientes jugadores: Marino Arzamendia, Federico Losas y Thomas Correa (arqueros); Tobías Fernández, Matías Vera, Tomás Oneto, Santiago Alvarez, Iván Cardozo, Federico Laurelli, Nahuel Brunet, Nicolás Chaves y Gabriel Lazarte (defensores)

Luciano Perdomo, Juan Pablo Passaglia, Nicolás Watson, Julián Domke, Matías Rodríguez, Maximiliano Meléndez, Valentín Chocobar, Claudio Pombo, Fernando Brandán, Matías Belloso y Exequiel Beltramone (mediocampistas); Ramiro Costa, Axel Guerra y Pablo Ortiz (atacantes).

Chacarita, que integrará la zona A en el torneo de la PN, debutará en la primera jornada recibiendo en San Martín a Deportivo Maipú, de Mendoza.

(Télam)