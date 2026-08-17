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El escenario de la gran final fue el Gimnasio Municipal 17 de Octubre, que lució un excelente marco de público. El clásico capitalino de la categoría cumplió con creces las expectativas de los espectadores, entregando un trámite dinámico, de ida y vuelta, y con un altísimo nivel técnico por parte de ambos planteles.

La gran figura de la jornada fue el juvenil xeneize Dante Clavero. Con una actuación descollante y una notable efectividad de cara al arco rival, Clavero convirtió cuatro de los cinco goles que le dieron el título a su equipo, transformándose en la pieza clave para que Boca se alzara con la copa.

Por su parte, el Atlético Boxing Club vendió cara su derrota, mostrando el juego colectivo que lo caracteriza y peleando el resultado hasta el último minuto del encuentro. Cabe destacar que el “Albiverde” tuvo su revancha en la Categoría 2016, donde se coronó campeón tras vencer de forma agónica al Deportivo Prat de Chile.

Más allá de los resultados deportivos, la Copa Cantera 2026 cumplió con creces su objetivo principal: promover el desarrollo de las divisiones formativas de la región y recaudar fondos con fines benéficos bajo el lema solidario de apoyo al semillero local.