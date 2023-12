Boca Juniors finalmente celebrará las elecciones el domingo 17 de diciembre

La Cámara Civil ordenó hoy que las elecciones en el club Boca Juniors se lleven a cabo en diciembre, tras dejar sin efecto la medida cautelar dictada a pedido de la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri por irregularidades en el padrón, dijeron hoy fuentes tribunalicias, y se confirmó el próximo domingo 17,de 9 a 18, para llevar adelante el acto comicial.

La resolución de la Sala E del tribunal dio luz verde para la compulsa entre esa fórmula y la oficialista compuesta por el binomio Juan Román Riquelme-Jorge Amor Ameal.

La Cámara Nacional de Apelaciones había rechazado lo reclamado por la oposición y entonces la resolución volvió a la Cámara Civil, que ordenó la realización de las elecciones "a padrón completo", vale decir con los 13.000 socios activos cuestionados por haber alcanzado presuntamente ese rango de forma masiva e irregular

El reclamo opositor boquense había recaído en el Juzgado 11 a cargo de la jueza Alejandra Abrevaya para denunciar esas irregularidades en el padrón electoral, lo que originó el aplazamiento de los comicios para el 3 de este mes y luego se resolvió dejarlos sin efecto hasta hoy, en que se resolvió que 94.188 socios estarán en condiciones de votar.

La Sala E de la Cámara Civil integrada por José Benito Fajre, Ricardo Li Rosi y Marisa Sorini, fue la que no convalidó la decisión de la jueza Abrevaya.

La celeridad de los peritos y la voluntad de las partes para que las acusaciones se resuelvan, hicieron que finalmente Boca pueda tener presidente electo antes de fin de año.

"Nosotros queremos que haya elecciones ahora y que Martín Palermo sea el próximo técnico de Boca", apuntó hoy el candidato a presidente por la oposición, Andrés Ibarra.

Claro que si esta resolución no hubiese llegado hoy o, como se preveía, a más tardar mañana, con la feria judicial de enero de por medio, las elecciones ya no hubiesen podido celebrarse antes de marzo o abril del 2024.

En ese caso y como marca la ley y el estatuto del club, habiendo cumplido la actual comisión directiva los plazos de llamado a elecciones y presentación de las listas, no hubiese existido acefalía y nada impedía que los tiempos que llevaran hasta la realización de los comicios sean comandados por una extensión del mandato actual.

"Si las elecciones no son en diciembre, nosotros no tendremos problema en que el oficialismo siga a cargo del club hasta que sea necesario", apuntó el propio Ibarra en las últimas horas.

Es decir que en ese caso hubiese continuado Jorge Ameal como presidente y Juan Román Riquelme como vice segundo y encargado del fútbol.

Y los dichos de Ibarra despejaron dudas también sobre las sugerencias realizadas por la oposición respecto de que la justicia debía dar su veredicto en cuanto a cómo se administraría la institución hasta que asumiera un gobierno validado por el voto del socio.

En tanto, la Bombonera amaneció este lunes con dos pasacalles pidiendo por la realización del acto eleccionario: "No a la intervención" y "El club es de los socios", fueron las frases expresadas en los carteles dispuestos en el ingreso del estadio "xeneize".

Del lado del oficialismo, en tanto, avanzaron a pesar de la incertidumbre que recién se despejó esta tarde, pensando en los próximos pasos para no desatender la cuestión futbolística.

El llamado al técnico Diego Martínez (quien tenía contrato vigente con Huracán y decidió incumplirlo), los acercamientos con los volantes Arturo Vidal y Ever Banega para que se sumen al plantel y la chance de que Carlos Bianchi entre en escena, fueron algunos de los movimientos más salientes de la actual administración .

Todos esos eran indicios de una conducción que creía tener en claro que la solución no estaba a la vuelta de la esquina y que la extensión del mandato les daría la chance de tomar decisiones en los próximos días.

Lo que en cambio se suspendió para evitar ulterioridades fue el acto de celebración del "Día del Hincha de Boca" programado para este martes 12-12 a las 18 en la Bombonera.

Todo esto quedó ratificado en un comunicado emitido por la directiva boquense a última hora de este lunes y que cuenta con el siguiente contenido:

"Con mucha satisfacción, Boca Juniors comunica a socios, socias e hinchas en general que este domingo 17 de diciembre, entre las 9 y 18 horas se votará para elegir a las autoridades que gobernarán el club hasta 2027.

Para ajustar todos los detalles de organización, como el acondicionamiento de accesos, plateas, sectores de esparcimiento, espacios dedicados a la gastronomía y cuestiones logísticas, a fin de garantizar que la elección del domingo sea una fiesta, la Comisión Directiva considera pertinente cancelar los festejos que iban a realizarse este 12/12, en la Bombonera, con motivo del Día del Hincha de Boca.

Porque conocemos a la gente de Boca, porque sabemos de su sentimiento y fidelidad al club, estamos convencidos de que el domingo viviremos otra jornada inolvidable", concluye el comunicado que por fin le pone la rúbrica a estas tan controvertidas elecciones "xeneizes". Curiosa y simultáneamente, también el próximo domingo se llevarán a cabo en el ámbito de CABA otros comicios postergados en San Lorenzo.

(Télam)