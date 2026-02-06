Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Boca Río Gallegos sumó refuerzos de cara a la próxima temporada de la Liga de Fútbol Sur, la mira bien clavada en pelear la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur.

Matías Segura, otro de los refuerzos.

Uno de los refuerzos fue el de Matías Segura, centrodelantero riogalleguense que tuvo pasos por las inferiores de San Lorenzo de Almagro, CAI de Comodoro Rivadavia y también integró la Cuarta División y Reserva de Argentinos Juniors.

Su carrera continuó en Chile, donde defendió las camisetas de Deportes Linares y Deportes Iberia, antes de llegar a Lota Schwager, club en el que fue protagonista absoluto: goleador, campeón y ascenso bajo el brazo.

Bajo los tres palos también hubo apuesta fuerte por el futuro con la llegada de Joel Morgo, arquero de apenas 19 años, proveniente de Puerto San Julián. Formado en Independiente de San Julián, dio el salto a Comodoro Rivadavia en 2023 para sumarse a las inferiores de la CAI, donde acumuló minutos tanto en Reserva como en Primera División durante 2025.

Joel Morgo.

En el mediocampo llegó Lucas Gálvez, futbolista riogalleguense formado en Hispano Americano, con experiencia en el Torneo Regional 2019 y una extensa etapa en el fútbol de Andorra, donde compitió en Primera y Segunda División donde vistió las camisetas de La Massana, Penya Encarnada, Ordino y Pirineus United.