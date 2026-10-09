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Boca Río Gallegos vivió un fin de semana especial con su primera participación en el torneo de fútbol infantil “Jóvenes Promesas”, desarrollado en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La institución santacruceña estuvo representada por sus categorías 2016, 2017 y 2018, cuyos jugadores disfrutaron de una experiencia que trascendió los resultados deportivos.

Durante la competencia, los pequeños futbolistas tuvieron la oportunidad de medirse ante equipos de distintas localidades, compartir jornadas de fútbol y continuar incorporando valores fundamentales para su formación, como el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo.

En el plano deportivo, la categoría 2016 logró avanzar a la Copa de Oro y alcanzó los octavos de final, instancia en la que quedó eliminada frente a JJ Moreno de Puerto Madryn. Por su parte, la categoría 2017 llegó hasta los cuartos de final de la Copa de Oro, donde cayó ante la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia.

En tanto, la categoría 2018 cumplió una destacada actuación al finalizar en el cuarto puesto de la Copa de Oro, manteniendo la entrega y el esfuerzo hasta el último encuentro del certamen.

Más allá de las posiciones finales, la participación representó una oportunidad importante para que los jugadores sumaran minutos de competencia, adquirieran experiencia y fortalecieran sus vínculos dentro y fuera de la cancha. Para muchos de ellos, el viaje también significó la posibilidad de compartir días inolvidables junto a sus compañeros y vivir de cerca el ambiente de un torneo regional.

Desde Boca Río Gallegos destacaron el compromiso de los chicos y el orgullo con el que representaron los colores de la institución. Además, agradecieron el acompañamiento de las familias, los cuerpos técnicos y todas las personas que colaboraron para hacer posible el viaje y la participación en la competencia.

De esta manera, Boca Río Gallegos continúa apostando al desarrollo del fútbol infantil, con una propuesta que prioriza la formación integral de sus jugadores y entiende cada torneo como una oportunidad para aprender, crecer y disfrutar del deporte.