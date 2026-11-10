Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Boca Río Gallegos consiguió una valiosa clasificación a las semifinales del Torneo Clausura “René Peneca Muñoz” de la Liga de Fútbol Sur. En un encuentro correspondiente a los cuartos de final, el conjunto “xeneize” igualó 1 a 1 frente a Unión Santacruceña en los 90 minutos reglamentarios y terminó imponiéndose por 6 a 5 en la definición por penales.

La igualdad durante el tiempo reglamentario obligó a definir la clasificación desde los doce pasos, donde Boca tuvo mayor eficacia y consiguió quedarse con una serie que le permitió continuar en carrera por el título del certamen.

El triunfo adquiere especial importancia para el conjunto azul y oro, que había cerrado una destacada fase regular. Boca finalizó en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 17 unidades, solamente por detrás de Bancruz, que reunió 19 puntos. Además, registró un importante poder ofensivo, con 31 goles convertidos en ocho presentaciones.

El “xeneize” espera por el ganador del duelo entre Escorpión y UPP.

El antecedente entre ambos equipos durante la etapa clasificatoria había favorecido ampliamente al “xeneize”, que se impuso por 6 a 2. Sin embargo, esta vez Unión Santacruceña presentó una mayor resistencia y llevó la definición hasta los penales, donde Boca terminó celebrando.

Ahora espera por su rival de semifinales

Con el pasaje asegurado entre los cuatro mejores del campeonato, Boca Río Gallegos deberá aguardar por el resultado del encuentro que protagonizarán Escorpión FC y Unión Petroleros Privados.

El partido se disputará este miércoles, desde las 22:00, en la cancha de Hispano Americano. El ganador de ese enfrentamiento será el próximo rival del “xeneize” en las semifinales del Torneo Clausura.

De esta manera, Boca ya cumplió con su objetivo en los cuartos de final y mantiene intacta la ilusión de pelear por el título del campeonato que homenajea a René “Peneca” Muñoz.