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Boca de Río Gallegos continúa conformando su plantel para afrontar la presente temporada y anunció oficialmente la incorporación de Ariel Penayo, mediocampista central que llega para convertirse en una nueva alternativa en la zona media del equipo.

Nacido en Buenos Aires, Penayo realizó parte de su formación futbolística en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, Laferrere y Almirante Brown, instituciones en las que dio sus primeros pasos dentro del fútbol competitivo.

Ya en Primera División, el volante defendió las camisetas de Huracán de Comodoro Rivadavia, Deportivo Roca de Comodoro Rivadavia e Independiente de Trelew, sumando recorrido y experiencia en distintos equipos de la región.

Durante este año, además, tuvo un breve paso por el fútbol de Paraguay, experiencia que le permitió ampliar su trayectoria y sumar una incursión internacional antes de su llegada al fútbol santacruceño.

Con su incorporación, el Xeneize apuesta por un futbolista que puede desempeñarse tanto como volante central como interior y que llega con el objetivo de aportar experiencia, equilibrio y jerarquía al mediocampo.