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Como todo superclásico fue un partido aparte. River venía de una racha triunfal desde la llegada de Coudet y Boca también llegaba de buena manera luego de vencer en sus últimos compromisos de Copa Libertadores.

FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

No pasaba mucho en el partido hasta que Leandro Paredes habilitó con un gran pase a Miguel Merentiel que dentro del área remató al arco pero en el camino la pelota dio en la mano de un jugador de River. El árbitro no dudó despues de verla en el VAR y cobró penal.

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El que agarró la pelota fue el capitán del xeneize Leandro Paredes que no dudó para estampar con un violento remate el 1-0 definitivo.

FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Con ese gol, Boca terminó festejando un nuevo superclásico y desató la locura de todos sus hinchas que coparon el centro de Río Gallegos para cantar por su equipo y dedicarle el triunfo a River.

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