Boston Celtics, puntero del Este, fue eliminado por Indiana Pacers en la Copa de la NBA

Boston Celtics, puntero de la Conferencia Este en la fase regular, quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa de la NBA al perder como visitante frente a Indiana Pacers, sexto en la misma zona, por 122 a 112.

En otro encuentro por la misma instancia, pero los la Conferencia Oeste, New Orleans Pelicans avanzó a semifinales al vencer de local a Sacramento Kings por 127 a 117.

En el Gainbridge Fieldhouse de Indiana, los Pacers (11-8) superaron a Boston por 122 a 112 con una notable actuación de Tyrese Haliburton, quien concretó un "triple doble" con 26 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias.

En el vencedor también sobresalió Buddy Hileds con 21 tantos, mientras que para la franquicia de Boston Jayson Tatum finalizó con 32 tantos y 12 rebotes y Jaylen Brown aportó 30 puntos.

En tanto, en el Golden 1 Center de los Pelicans, New Orleans dejó en el camino a Sacramento por 127 a 117 con 30 puntos de Brandon Ingram, 23 de Herbert Jones y 18 (11 rebotes) de Jonas Valanciunas.

Para los de Sacramento no alcanzó el "triple doble" de Domantas Sabonis con 26 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, mientras que el goleador fue De'Aaron Fox con 30.

Hoy se completarán los cuartos de final en el Este con Milwaukee Bucks (14-6) como local en el Fiserv Forum ante New York Knicks, desde las 21.30 de Argentina, mientras en el Crypto.com Arena Los Angeles Lakers recibirá a Phoenix Suns a las 0.

Las semifinales y la final de este certamen, que se juega por primera vez de manera simultánea con la temporada regular, se desarrollarán en Las Vegas. (Télam)