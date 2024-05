Por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol Sur, Atlético Boxing Club goleó por 6-0 a Ferrocarril YCF y de esta manera se aseguró el primer lugar de esta fase regular y ya piensa en los cruces. Esta jornada seguirá durante este domingo con los encuentros de Bancruz vs. Unión Santacruceña, Escorpión FC vs. Estudiantes e Hispano Americano vs. Boca Río Gallegos.

Los goles del conjunto de Lucas Soto fueron marcador por; Facundo González, Fabrizzio Bórquez, Juan Pablo Daldosso, Thomas Paz y doblete de Rodrigo Álvarez.

Ferrocarril YCF buscará en la última fecha terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones. Mientras el Albiverde se aseguró el primer lugar e irá frente al octavo de la tabla, que en la actualidad es Hispano Americano.