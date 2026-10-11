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Atlético Boxing Club dio un golpe de autoridad en su camino hacia el ascenso al derrotar por 5 a 0 a San Martín de Río Grande, en el encuentro de ida correspondiente a la segunda ronda de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2026. Con una actuación contundente y una marcada superioridad ofensiva, el conjunto de Río Gallegos quedó muy cerca de asegurar su lugar en la siguiente instancia.

El partido se disputó este domingo desde las 16, en el Centro Deportivo Municipal de Río Grande, con el arbitraje del ushuaiense Julio Muñoz. Desde el comienzo, el equipo dirigido por Matías Clavel impuso condiciones y dejó en claro sus intenciones de llevarse un resultado favorable fuera de casa.

La apertura del marcador llegó rápidamente. A los cinco minutos de juego, Luciano Miño encontró el camino al gol y puso en ventaja al conjunto santacruceño, que aprovechó ese temprano impacto para manejar el desarrollo del encuentro. Antes del cierre de la primera etapa, Owen Soto amplió la diferencia y le dio mayor tranquilidad al “Albiverde”.

En el complemento, Boxing mantuvo la intensidad y no se conformó con la ventaja conseguida durante la primera mitad. Tobías Agüero, Carlos Cardozo y Santiago Trigo se encargaron de completar la cuenta y sellar el 5-0 definitivo

Con esta victoria, Atlético Boxing Club ratificó sus aspiraciones de protagonismo en el Torneo Regional Federal Amateur, una competencia exigente que otorga cuatro plazas de ascenso al Torneo Federal A. La diferencia conseguida en Tierra del Fuego representa una ventaja importante de cara al encuentro de vuelta, aunque el equipo deberá completar la tarea en su casa.

La revancha se disputará el próximo domingo 18 de octubre en la cancha Emilio “Pichón” Guatti, donde el “Albiverde” buscará sellar la clasificación ante su gente.