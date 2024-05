El sábado arrancó la jornada con el partido entre Boxing Club (1°) y Ferrocarril YCF (6°) en el Emilio “Pichón” Guatti. Los de Lucas Soto golearon por 6-0 al Carbonero con goles de Facundo González, Fabrizzio Bórquez, Juan Pablo Daldosso, Thomas Paz y doblete de Rodrigo Álvarez.

Mientras el domingo al mediodía se enfrentaron Bancruz (2°) vs Unión Santacruceña (8°) en la cancha de Boca Río Gallegos. El “Azurro” goleó por 8-0 al “Pingüino” con goles de; Cristian Chiguay, Rodolfo Escalante por duplicado y Pablo Ramirez, Santiago Maidana, Maximiliano Diaz y Juan Juárez marcaron uno.

Escorpión FC (3°) goleó por 5-0 a Estudiantes Río Gallegos (7°) por 5-0, e Hispano Americano (5°) hizo lo propio ante Boca Río Gallegos (9°) por 4-0. Fue una jornada con bastante goles, 23 tantos en cuatro partidos.

La próxima fecha se jugará de la siguiente manera: Unión Santacruceña vs. Hispano Americano, Boca Río Gallegos vs. Escorpión FC, Atlético Boxing Club vs. Estudiantes y Ferrocarril YCF vs. Defensores del Carmen. Quedará libre Bancruz.

Los goleadores del torneo son Cristian Ponce de Bancruz y Thomas Paz de Boxing con 7 goles.