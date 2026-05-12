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La delegación “Albiverde” consiguió un triunfo histórico el domingo 10 de mayo en la final frente a Pehuenes de Bariloche. Es el primer equipo de Hockey Pista de damas de Río Gallegos en conseguir este título. Hace un año se había consagrado campeón de la Categoría “B”.

El plantel que obtuvo el campeonato estuvo conformado por las jugadoras Morena Jazmín Agüero, Julieta Calvaroso, Sofía Castiglioni, Florencia D’Hers, Amanda Lucía Gallardo, Valentina Aldana Godoy, Valentina Ailín Graves, Camila Inostroza, Matie Lucero, Morena Molina, Camila Belén Rilavec, Melina Beatriz Videla.

El cuerpo técnico estuvo formado por María Ester Pérez como jefa de equipo, María Estela Mendoza Martínez como entrenadora y Gabriela María NoelCabrera como preparadora física.

En Caballeros siempre Chaltén

En lo que respecta a los Caballeros, el Club Social y Deportivo El Chaltén venció en otra apasionante final 4 a 3 al Club Ushuaia Rugby Club y obtuvo de esta manera el tercer Campeonato Argentino consecutivo, ratificando su liderazgo en la Categoría “A”.

Los caballeros del CSyD El Chaltén y una sana costumbre: el campeonato. FOTO: Señal Calafate