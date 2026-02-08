Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Partido distinto que no tuvo nada que ver con el jugado en el “Pichón Guatti” donde Boxing Club se había hecho dueño del esfuerzo corriendo todas las pelotas hasta el final, y en cancha de La Amistad, regaló en el primer tiempo el medio campo, por donde los adversarios se enseñorearon sin dificultad, pasando como “pancho por su casa”.

Por allí se pretendió mas de los jugadores pero también se puede atribuir a que los mas de 34 grados de temperatura ambiente durante todo el juego afectaron bastante el estado anímico y físico de los de Río Gallegos que en el último tiempo no estaban acostumbrados a superar la contingencia climática y los debe de haber afectado y mucho, pero igual se puede decir que los adversarios fueron superiores.

No les permitieron muchas alternativas pero ellos si las buscaron con cierta comodidad, donde quizás se notó la falta de Lezcano en la última línea, suplantado por Gironi que no fue lo mismo, y si bien actuaron con solvencia, fueron superados por Kevin Guajardo quien se paseó mucho en el primer tiempo por la derecha, llegando con cierta tranquilidad a la última línea albiverde a tal punto que a los 14 minutos el goleador Santiago Gómez queda con una pelota en el borde del área grande del lado derecho y conecta la pelota por sobre el arquerito Bruno Rojas, quien hasta allí venía siendo el héroe de la jornada, habiendo parado tres o cuarto ataques firmes del equipo local.

Ulises Quiroz, el 10 de Boxing, uno de los que mas desequilibró durante el primer tiempo, FOTOS: CONECTADOS AL SUR

No tuvo tanta suerte en ésta oportunidad y cada vez se notó mas la falta de marca en el medio campo, el dominio de La Amistad en ese lugar que fue preponderante y si bien Boxing tuvo algunas alternativas como la que se perdió Mendez a los 22 minutos, esto no equipara la falta de un juego distinto mas agresivo que lo tuvo en Río Gallegos pero que se extrañó mucho en Cipolletti, situación distinta que si bien el equipo de Matías Clavel trató de mejorar y quizás consiguió algo en el segundo tiempo, pero no alcanzo para superar a un equipo que fue mas y que pudo mas en el campo.

La lucha fue permanente en el complemento y pudo haber sido a los 39 con una jugada clásica, pero no estaba todo terminado y hubo que seguir y cuando todo ya terminaba, cuando Boxing no podía salir del ostracismo en el que había incurrido, un golazo de cabeza que picó y entró por el fondo ejecutado por Mauro García que había entrado desde el banco, puso el dos a cero tremendo que descolocó totalmente al equipo a tal punto que un minuto después y Zalazar se iba por roja directa.

Se cumplían los 45 y ya estaba todo dicho y otro tiro libre, el de la falta de Zalazar, se convirtió en un golazo desde el borde externo parteado por Nicolás Domínguez, otro que recién había entrado desde el banco como para aumentar el desconcierto que ya era grande y con todo terminado y sin chances de mejorar nada.

Ignacio Montes, lucha por la pelota en mitad de cancha,

Boxing pierde un partido que no esperaba con un resultado que no fue tan abultado como los números, pero que marcó la diferencia para los locales y que puso ahora las cosas a favor de La Amistad que se medirá con los mendocinos de FADEP, para ver quien asciende al Federal, nada mas y nada menos.

La ilusión albiverde llego hasta aquí con un gran esfuerzo y seguramente se repetirá otra vez como ha sucedido desde aquel primer partido de 1973 por el regional, y se seguirá intentando con la misma fuera de voluntad, aunque las diferencias sean notorias como lo fueron en el norte patagónico en la tarde del domingo.