Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un encuentro mas que lucido en el “Juan Panopulos” de Puerto San Julián, y con un marco de público muy amplio el Atlético Boxing Club obtuvo una clara victoria ganando por dos goles a cero frente al Atlético de Puerto San Julián y con ello tiene continuidad en el Torneo Regional Amateur.

Un partido jugado a todo ritmo donde el equipo local pudo haber empatado pero la suerte no lo acompañó dado que hubo pelotazos en el travesaño y en algún poste, pero la pelota no quiso entrar y los locales perdieron un partido que era clave para continuar en el desarrollo del torneo.

Daldosso y Gabriel Burgos fueron los anotadores para el Boxing que como se acota, necesitaba la victoria para poder tener continuidad, por lo que ahora deberá enfrentar al equipo que clasifique de Tierra del Fuego, destacando que el partido con los de San Julián fue muy parejo, clásico de este tipo de encuentros donde nadie quiere arriesgar nada y Boxing lo aprovechó en toda su medida.