Sumando buenos resultados durante todo el fin de semana el equipo del Atlético Boxing Club “verde”, se quedó con el torneo “María Marta” que se disputó en el gimnasio albiverde con la presencia de equipos locales y del interior provincial, en la división +30.

En el encuentro final las dueñas de casa le ganaron a Hispano Americano por 4 a 1 en un encuentro singular que les dio el campeonato, mientras que en la tercera ubicación quedó finalmente Boxing Club “blanco” quien enfrentó por esa posición a Racing de Puerto San Julián.

También participaron Poplars, Uaken y Barrio Sur de Pico Truncado por lo que fue un fin de semana muy activo para el Hockey en este torneo que recuerda la figura de una de las profesoras mas reconocidas de la actividad, mientras que en la entrega de presentes final, Stefanía Padilla del Boxing Club resultó la goleadora del torneo con 15 goles y María Luz Rodríguez la valla menos vencida ambas del equipo campeón.