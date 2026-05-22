No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En esta oportunidad, Boxing Club competirá en la categoría Caballeros Menores Sub 14, afrontando una exigente serie de encuentros frente a importantes rivales del circuito regional.

El conjunto “Albiverde” debutará el sábado a las 13 horas frente a Ushuaia Rugby Club, mientras que más tarde, desde las 16:20, se medirá ante Calafate Hockey. La actividad continuará el domingo con dos nuevos compromisos: a las 9 de la mañana frente a Tercer Tiempo y desde las 14 horas ante Los Notros.

La competencia representa una valiosa oportunidad para los jóvenes deportistas, no solo por el nivel competitivo que ofrece el torneo, sino también por la experiencia de medirse con equipos de distintos puntos de la región patagónica.

Desde el club destacaron el trabajo formativo que se viene realizando en divisiones menores y remarcaron la importancia de estos encuentros para continuar fortaleciendo el desarrollo del hockey pista en Santa Cruz.

Con una nutrida agenda de partidos y gran expectativa, Boxing Club buscará ser protagonista en una nueva edición del Gran Prix Patagónico, apostando al crecimiento deportivo de sus categorías juveniles y al fortalecimiento del semillero institucional.