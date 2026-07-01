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El Atlético Boxing Club sigue en clima mundialista con una propuesta pensada para reunir a toda la familia. Este jueves, la institución transmitirá en pantalla gigante el encuentro entre la Selección Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

La invitación está dirigida a socios, deportistas, familias e hinchas que deseen compartir el partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la fase eliminatoria del certamen. La convocatoria será desde las 18.30 en la sede principal del club, donde se espera una importante concurrencia para alentar al vigente campeón del mundo.

El Boxing volverá a ser una fiesta. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Con el lema “Todos juntos los deportistas albiverdes”, la entidad busca generar un espacio de encuentro entre las distintas disciplinas que integran el club, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el acompañamiento a la Selección en una instancia decisiva del torneo.

La transmisión en pantalla gigante permitirá que jugadores, entrenadores y familias vivan de manera colectiva un partido que despierta gran expectativa, con la ilusión de ver a la Argentina avanzar a los octavos de final del Mundial.

De esta manera, Boxing Club vuelve a apostar por la integración de su comunidad deportiva a través de una actividad que trasciende lo futbolístico y busca compartir la pasión por los colores celeste y blanco en un ambiente familiar.

El Boxing continúa con su propuesta de pantalla gigante para ver los partidos de Argentina.

Desde la institución invitaron a todos los simpatizantes a acercarse a la sede principal para acompañar a la Selección Argentina en una nueva noche mundialista y alentar juntos con la esperanza de seguir soñando con la defensa del título.