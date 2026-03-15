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Con una muy buena performance el equipo del Atlético Boxing Club de Hockey Pista, disputó la primera fecha del torneo de la Liga Santacruceña lo que tuvo lugar en El Calafate y que reunió a los mas grandes equipos de la región, donde las chicas albiverdes obtuvieron una derrota y cuatro victorias consecutivas.

El sábado enfrentaron en primer lugar a sus vecinas de Hispano Americano, ganando las celestes por 3 a 1 en un duro cotejo siendo la primera derrota para el equipo, pero luego ganarían cuatro seguidos, venciendo en primer lugar a El Chalten por una gran diferencia de 23 a 0 y luego repetir la victoria contra El Calafate por 8 a 4.

Dando continuidad a su esfuerzo, las albiverdes obtuvieron una tercera victoria seguida frente a la representación de Punta Arenas por 9 a 1 y finalmente le ganaron a Tercer Tiempo por 5 a 3, en una fecha de buenos resultados, por lo que retornaban a Río Gallegos con mucho entusiasmo y a la espera de la próxima fecha.