Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Creer hasta el final“. Esa era la leyenda que acompañó al equipo “Albiverde” de Río Gallegos en la previa al juego con Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia (Chubut). Boxing Club llegaba con la obligación de dar vuelta un 1-3 y a lo largo de los 90 minutos pudo imponerse 2 a 0, por goles de Marcelo Rodríguez.

Fue a través de los doce pasos donde el equipo Matías Clavel logró quebrar la serie y ahora disputará la final de la región patagónica del Torneo Regional Amateur, con rival aún a definir Deportivo Roca o La Amistad de Cipolletti (ambos de Río Negro).

AMPLIAREMOS.